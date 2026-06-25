GUIDONIA – “No alla chiusura della vecchia stazione”: convegno da Lanciani

Si terrà domenica 28 giugno alle ore 18:00 presso il Bar Lanciani di viale Roma a Guidonia una tavola rotonda dal titolo “No alla chiusura della stazione di Guidonia Centro”.

Partecipano Omar Cugini, Presidente del Cesmot (Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti), David Nicodemi, Presidente di Associazione TrasportiAmo, e Claudio Zarro, professione capotreno, ex consigliere comunale e assessore della giunta guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

Giovedì scorso 18 giugno la stessa giunta comunale di Guidonia Montecelio con la Delibera numero 79 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – ha approvato lo Schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – da stipulare tra il Comune e RFI S.p.A. per regolamentare la consegna definitiva ed il trasferimento degli oneri di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della viabilità a servizio della nuova Stazione e lo Schema di Protocollo d’Intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA – da stipulare tra il Comune e FS Park S.p.A. per la gestione di 12 anni dell’area di sosta nell’ambito della nuova Stazione.

FS Park è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”), interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.p.A. (“FSSU”), statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo della sosta e dei parcheggi ed individuata quale gestore unico dei parcheggi per il Gruppo FS.

Quando il 5 luglio prossimo la nuova stazione ferroviaria diventerà operativa i pendolari troveranno un ampio parcheggio con 496 stalli a pagamento, oltre a 80 stalli gratuiti per la cittadinanza.

Ottanta stalli che, a giudicare dalla planimetria allegata alla delibera – CLICCA E GUARDA LA PLANIMETRIA -, sarebbero esterni all’area parcheggio della stazione.

Stando al Protocollo d’Intesa, i cittadini potranno beneficiare della funzione di “kiss & ride” presente nelle maggiori stazioni italiane: si tratta di un’area concepita per dare la possibilità alle auto, sia pubbliche (taxi e ncc) che private, di accedere alla Stazione per effettuare soste brevi per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri della stazione ferroviaria.



La sosta breve all’interno del piano Kiss & Ride è gratuita, ma è limitata alle sole operazioni di carico e scarico dei passeggeri della stazione, per il tempo strettamente necessario alla discesa o alla salita dall’auto, cioè per massimo 15 minuti.