TIVOLI – Ciak si gira, cercansi comparse per la serie Netflix “Assassin’s Creed”

Tivoli scelta ancora una volta come location per le grandi produzioni internazionali.
Ora è la volta di Netflix che sta producendo in collaborazione con Ubisoft una nuova serie TV live-action originale di Assassin’s Creed, ambientata ai tempi del regno dell’imperatore Nerone e incentrata sul Grande Incendio di Roma del 64 dopo Cristo.
Le riprese, in corso negli Studi di Cinecittà di Roma, saranno realizzate anche a Tivoli.
Lo annuncia la “Tibur Film Commission” che stasera, mercoledì 24 giugno, ha lanciato l’appello per un Casting di comparse e figurazioni riservato esclusivamente ai residenti o domiciliati a nelle seguenti località: Tivoli; Roma Est; Castel Madama; Guidonia Montecelio; Setteville.
Nello specifico si selezionano:
– uomini e donne tra i 25 e i 65 anni, di qualsiasi nazionalità, con caratteristiche fisiche particolari e lineamenti marcati, in linea con l’ambientazione storica del progetto.
Volti interessanti e lineamenti marcati;
capelli naturali: non sono ammessi tagli moderni o tinte evidenti;
candidati disponibili a modificare il proprio look, previo consenso;
persone senza tatuaggi di grandi dimensioni visibili;
figuranti con esperienza, ma la selezione è aperta anche ai principianti.
Le riprese sono previste a Tivoli dal 7 al 10 luglio 2026, in notturna.
Per info e candidature: … Per inviare la propria candidatura con 1 click e geolocalizzare il casting accedi o registrati.
Showrunner dell’epopea Assassin’s Creed sono Roberto Patino e David Wiener.
Cast principale: Noomi Rapace, Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Claes Bang e Nabhaan Rizwan.
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