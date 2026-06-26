FIANO ROMANO – La Prefettura non risponde? Col ricorso al Tar il migrante ottiene asilo politico

Ha presentato più volte domanda senza mai ricevere risposta.
Un silenzio terminato soltanto dopo il ricorso al Tar del Lazio.
Così un migrante ha ottenuto un posto all’interno del Centro di prima accoglienza di via Milano a Fiano Romano.
Il Cas di via Milano a Fiano Romano
Il caso emerge dalla sentenza numero 11639 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata ieri, giovedì 25 giugno, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
L’avvocato Nicola Parisio, legale del cittadino extracomunitario, aveva infatti presentato ricorso ai giudici amministrativi della Sezione Quarta contestando l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo.
Dalla sentenza emerge che martedì 23 giugno la Prefettura di Roma ha disposto l’ingresso del ricorrente presso il CAS Fiano Romano, pertanto ai giudici non è rimasto che dichiarare cessata la materia del contendere.