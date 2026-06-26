CANTALUPO IN SABINA – Nicola Gratteri presenta il libro sulle rotte del narcotraffico

Sarà Nicola Gratteri il protagonista del Festival della Lettura di Cantalupo in Sabina, in programma sabato 4 luglio alle ore 19 presso il Parco Camuccini.

Il magistrato, tra le figure più autorevoli nella lotta alla criminalità organizzata, incontrerà il pubblico per un confronto sui temi della legalità, del contrasto alle mafie e delle trasformazioni del narcotraffico internazionale.

A dialogare con lui sarà la giornalista Daniela Tagliafico, già volto storico del TG1 e professionista dell’informazione televisiva, da anni impegnata nell’approfondimento di temi istituzionali e sociali.

L’incontro sarà introdotto dal giornalista e scrittore Italo Arcuri, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Paolo Rinalduzzi.

Nel corso della serata Gratteri presenterà il suo ultimo libro, “Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano”, scritto con Antonio Nicaso, dedicato all’evoluzione dei cartelli del narcotraffico e ai legami tra criminalità e scenari geopolitici globali, offrendo uno sguardo aggiornato sulle dinamiche delle organizzazioni mafiose e sulle sfide della giustizia contemporanea.

«Ospitare Nicola Gratteri rappresenta per Cantalupo in Sabina un momento di grande valore civile e culturale. – dichiara il sindaco Paolo Rinalduzzi – La sua testimonianza e il suo impegno nella lotta alle mafie offrono al pubblico presente un’occasione preziosa di riflessione sui temi della legalità e della responsabilità collettiva. Il Festival della Lettura nasce proprio con questo obiettivo: creare spazi di confronto di alto profilo aperti a tutta la cittadinanza».

Il Festival della Lettura proseguirà poi con altri due appuntamenti di rilievo: venerdì 3 luglio, alle ore 19, sarà ospite Daniele Mencarelli, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Quattro presunti familiari”, in dialogo con la scrittrice Teresa Cuparo.

Domenica 5 luglio, sempre alle ore 19, chiuderà la rassegna Barbara Alberti, con il libro “Gelosia”, in un incontro dedicato alla sua lunga carriera e al suo sguardo originale sulla società e sulle relazioni umane.

Sabato 3 e domenica 4, inoltre, alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune, Giorgia Amantini e Sahoko Takahashi, presenteranno i loro libri.