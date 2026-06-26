SANT’ANGELO ROMANO – Esce di casa e non torna: chi ha visto Cristian?

Si chiama Cristian Croce, ha 33 anni, abita a Sant’Angelo Romano e di lui non si hanno più notizie da 48 ore.

Per questo la famiglia ha lanciato un appello attraverso il sito di “Penelope Lazio”, l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Cristian Croce, 33 anni di Sant’Angelo Romano

Cristian si è allontanato dalla sua casa di Sant’Angelo Romano mercoledì 24 giugno e al momento della scomparsa indossava una felpa rossa, pantaloni corti neri e scarpe marroni.

Alto un metro e 90 per 75 chilogrammi, corporatura media, Cristian ha capelli castani, occhi marroni e alcuni tatuaggi, tra cui un crocifisso sul braccio destro e altri sparsi sul corpo.

Secondo l’appello lanciato da “Penelope Lazio”, da attenzionare la zona del Centro storico di Roma, stazioni dei treni, bus e metro, ospedali.

Chiunque abbia informazioni utili o riesca ad avvistarlo può contattare il Numero Unico per le Emergenze 112 oppure il numero “Pronto Penelope” 339 6514799.