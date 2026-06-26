TIVOLI – Ciak si gira “Assassin’s Creed”: divieti di sosta per tre settimane

A Tivoli inizia il conto alla rovescia per l’arrivo della troupe della serie hollywoodiana Assassin’s Creed, ambientata ai tempi del regno dell’imperatore Nerone e incentrata sul Grande Incendio di Roma del 64 dopo Cristo.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota diffusa oggi, venerdì 26 giugno, con la quale annuncia modifiche alla viabilità per le prossime tre settimane.

Dal 26 giugno al 15 luglio, infatti, alcune aree della Città saranno interessate da divieti temporanei di sosta per consentire lo svolgimento di riprese cinematografiche.

La segnaletica temporanea indicherà con precisione le vie e gli orari interessati dai provvedimenti:

– Piazza San Nicola: dal 26 giugno al 15 luglio

– Piazza Campitelli: dal 29 giugno al 15 luglio

– Strada degli Orti, slargo antistante Arco del Colle (lato destro a salire): dal 6 al 10 luglio

– Parcheggio Centro Sportivo/Stadio Olindo Galli, Via Empolitana: dal 7 al 10 luglio

– Via degli Stabilimenti: dal 7 al 10 luglio

– Via del Colle, tratto compreso tra Piazza San Nicola e Via Campitelli: dalle 8:00 dell’8 luglio alle 10:00 del 9 luglio

– Piazza Colonna: 8 luglio

– Via Mauro Macera, tratto compreso tra Piazza Colonna e Piazza dell’Annunziata: 8 luglio

Il Comune di Tivoli invita pertanto i cittadini a prestare attenzione alla cartellonistica presente nelle zone coinvolte e a programmare per tempo la sosta dei propri veicoli.

L’amministrazione si scusa per gli eventuali disagi e ringraziamo tutti per la collaborazione, fondamentale per garantire il regolare svolgimento delle attività di produzione cinematografica e la sicurezza della circolazione.

La serie TV live-action Assassin’s Creed, è prodotta da Netflix in collaborazione con Ubisoft ed è giunta a Tivoli grazie alla “Tibur Film Commission” che mercoledì sera 24 giugno ha annunciato un Casting di comparse e figurazioni da parte della produzione riservato esclusivamente ai residenti o domiciliati nell’hinterland tiburtino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nello specifico si selezionano:

– uomini e donne tra i 25 e i 65 anni, di qualsiasi nazionalità, con caratteristiche fisiche particolari e lineamenti marcati, in linea con l’ambientazione storica del progetto.

Volti interessanti e lineamenti marcati;

capelli naturali: non sono ammessi tagli moderni o tinte evidenti;

candidati disponibili a modificare il proprio look, previo consenso;

persone senza tatuaggi di grandi dimensioni visibili;

figuranti con esperienza, ma la selezione è aperta anche ai principianti.

Le riprese sono previste a Tivoli dal 7 al 10 luglio 2026, in notturna.