TIVOLI – Bimbo indiano escluso dal branco, il PD: “Il razzismo non è una bravata”

In riferimento all’articolo TIVOLI – “Puzzi, con noi non giochi”: bimbo indiano escluso dal branco, dal Partito Democratico di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:
“Il Partito Democratico di Tivoli esprime profonda indignazione per quanto accaduto in Piazza Garibaldi, dove un bambino, secondo organi di stampa, è stato escluso da una partita di calcio a causa delle proprie origini.
È un segnale preoccupante di un clima culturale che sta penetrando anche nelle nostre comunità.
I bambini non nascono razzisti.
Il razzismo si impara.
Si impara dalle parole degli adulti, dai messaggi che vengono ripetuti ogni giorno, da chi costruisce consenso indicando sempre un “noi” e un “loro”, dividendo le persone in base al colore della pelle, alle origini o persino ai nomi.
Per questo non possiamo fingere che ciò che accade nel dibattito politico non abbia conseguenze nella vita reale.
Quando si parla di immigrazione o addirittura di remigrazione com fanno diversi esponenti della Destra al governo o in Parlamento si alimenta solo odio senza trovare (lo dimostrano questi 4 anni del governo Meloni) le soluzioni per governare i flussi, l’integrazione, la sicurezza dei nostri quartieri.
Per questo chiediamo a tutte le forze democratiche della città di prendere una posizione chiara e inequivocabile contro ogni forma di razzismo, discriminazione e propaganda dell’odio.
A quel bambino oggi vogliamo dire una cosa semplice.
Ci dispiace.
Ci dispiace che qualcuno abbia cercato di farti sentire straniero nella città in cui vivi.
Tivoli è casa tua quanto lo è di qualsiasi altro bambino.
La nostra città sarà davvero migliore solo quando ogni bambino, indipendentemente dal proprio nome, dal colore della pelle o dalle proprie origini, potrà correre dietro a un pallone senza che nessuno gli faccia credere di valere meno degli altri.
Su questi valori il Partito Democratico di Tivoli continuerà a impegnarsi ogni giorno, dentro le istituzioni e nella città”.
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