A Fiano Romano sta per diventare realtà l’area attrezzata di sosta temporanea per turisti tra via del Progresso e Via del Lavoro nella zona industriale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 195 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 17 luglio dal dirigente del Settore Tecnico Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene aggiudicata in via definitiva la gara per la realizzazione dell’area attrezzata alla ditta “Albarelli Walter Srl” di Pomezia per una somma di 419.609 euro e 44 centesimi.

L’azienda ha presentato un ribasso del 4,75% risultato economicamente più conveniente rispetto a quello della “Salaria Costruzioni Srl” che ha proposto uno sconto del 2,34%.

Il Comune di Fiano Romano aveva invitato alla gara anche la “Bianco Costruzioni Srl”, la “Icem Srl” e la “Molinari Srl”, ma non hanno risposto.

Il progetto dell’area camper in zona industriale era stato approvato il 27 dicembre del 2024 dall’allora Commissario prefettizio Michele Censi Buffarini per un importo complessivo di 500 mila euro.

Il Comune di Fiano Romano ha ottenuto da parte del Ministero del Turismo un contributo pari a 400 mila euro, gli altri 100 mila euro saranno a carico del Bilancio comunale.

L’area sosta camper è stata progettata per garantire elevati standard di accoglienza turistica e digitalizzazione. I soggetti interessati dovranno tenere conto delle seguenti caratteristiche progettuali:

• Capacità: 70 piazzole attrezzate.

• Dotazioni tecniche: Colonnine per l’erogazione di energia elettrica e acqua potabile, sistema automatizzato di carico/scarico reflui (camper service), illuminazione a LED, e sistema di videosorveglianza.

• Digitalizzazione: L’area è predisposta per sistemi di accesso automatizzato e gestione tramite App/web, in linea con i requisiti del bando nazionale.

• Ubicazione: Posizione strategica in prossimità della zona industriale/Prato della Corte, con facile accesso dall’autostrada A1 e collegamento ai percorsi naturalistici locali.