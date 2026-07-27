RIGNANO FLAMINIO – Deruba nel sonno un anziano invalido: tunisino arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti, ritenuto responsabile di furto in abitazione pluriaggravato.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, i fatti si sono verificati nella notte del 24 luglio scorso.

Il giovane, approfittando dell’oscurità e dopo aver forzato e divelto la finestra del bagno, si è introdotto all’interno di un’abitazione situata al piano terra, occupata da un anziano, 81enne affetto da disabilità e con gravi difficoltà motorie, unitamente alla consorte.

Guadagnato l’accesso, l’indagato si è spinto fino alla camera da letto principale e, approfittando dello stato di sonno dei proprietari e delle precarie condizioni di salute dell’uomo, ha iniziato a rovistare nel comodino.

È riuscito così ad asportare la somma in contanti di 250 euro.

Sorpreso dal risveglio della vittima e messo in fuga dalle urla, si è dileguato precipitosamente attraverso il giardino.

Allertato dalle urla della madre, il figlio della coppia – residente al piano superiore – si è subito lanciato al suo inseguimento a piedi lungo le vie del paese, unitamente ad altri due residenti del posto. Nella foga della fuga al buio, il 22enne ha perso le calzature sportive e un cappellino con visiera, indumenti prontamente recuperati.

A seguito della chiamata ai Carabinieri, le pattuglie in servizio di pronto intervento si sono precipitate sul posto.

I Carabinieri hanno bloccato il soggetto, rinvenendo la refurtiva, che è stata interamente restituita al legittimo proprietario.

Il risultato è ulteriore testimonianza dell’attenzione posta dai militari al contrasto dei reati predatori.