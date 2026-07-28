FIANO ROMANO – Parcheggio pubblico in via Tiberina, revocato il divieto per i camper

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Modificata l’ordinanza della Polizia Locale

I camper possono continuare a sostare nel parcheggio pubblico adiacente alla via Tiberina sottostante al cavalcavia di via Palmiro Togliatti.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 85 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, lunedì 27 luglio, dal Comandante della Polizia Locale Fabrizio Arpino.

Col provvedimento viene così revocata l’ordinanza numero 70 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata il 22 giugno dallo stesso Comandante Arpino nella parte in cui vietava l’uso da parte dei camper, consentendo invece la sosta soltanto alle autovetture (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La decisione fa seguito alle istanze presentate il 26 giugno e l’11 luglio dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

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