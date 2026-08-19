ROMA EST – Sequestrati oltre 120 mila articoli ludici pericolosi

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del costante monitoraggio del territorio a tutela del mercato dei beni e dei servizi, hanno sequestrato oltre 120.000 articoli ludici potenzialmente pericolosi per la salute pubblica poiché privi delle certificazioni di sicurezza e dei test report sui materiali di fabbricazione.

L’operazione è stata condotta dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, sotto il coordinamento del I Gruppo Roma.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 19 agosto, in seguito di un’accurata attività di monitoraggio, finalizzata a contrastare la diffusione di merci non sicure, le Fiamme Gialle hanno individuato un magazzino situato nel quadrante est della Capitale.

L’ispezione del locale, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, ha permesso di accertare la messa in vendita della merce irregolare, la quale presentava inoltre il marchio “CE” illecitamente apposto al fine di indurre in errore il consumatore finale sulla reale conformità dei prodotti.

Il titolare dell’attività è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Roma per l’immissione sul mercato di prodotti non conformi e per contraffazione.

Stando sempre al comunicato stampa, l’intervento si colloca nel quadro del più ampio dispositivo di controllo pianificato dalla Guardia di Finanza di Roma, finalizzato alla salvaguardia dell’economia legale, al contrasto della concorrenza sleale e alla protezione della salute dei cittadini.