ANTICOLI CORRADO – “SOS Gatti”, via al piano di censimento e sterilizzazione

Un piano strutturato per rispondere in modo concreto all’aumento della popolazione felina, prevenire le criticità igienico-sanitarie e promuovere una convivenza armonica tra cittadini e animali.

Con questi obiettivi viene attivata l’iniziativa “SOS Gatti – progetto in comune”, dell’associazione di volontariato ALFA – Associazione Love For Animals OdV in collaborazione con il Comune di Anticoli Corrado.

Negli ultimi anni, l’incremento incontrollato delle nascite sul territorio comunale ha reso sempre più complessa la gestione delle colonie feline spontanee. La presenza numerosa di gatti non sterilizzati porta inevitabilmente a problematiche legate al sovraffollamento, alla diffusione di patologie feline e a disagi per i residenti, legati soprattutto al decoro degli spazi pubblici e alla gestione del cibo.

Per superare la logica dell’intervento in emergenza e costruire una soluzione duratura, l’Amministrazione ha scelto di affidarsi all’esperienza dell’associazione ALFA OdV. Il progetto prevede un’azione integrata che parte dalla mappatura delle colonie e prosegue con la cattura programmata, la sterilizzazione e la successiva reimmissione degli animali sul territorio, in conformità con le normative vigenti in materia di tutela della fauna felina.

I risultati sul campo e la forza del modello

L’efficacia di questo approccio risiede nell’applicazione di metodologie già ampiamente collaudate nel panorama del volontariato e della tutela animale.

“Questo modello di intervento ha già dato ottimi risultati in realtà analoghe a quelle di Anticoli Corrado, permettendo la messa in sicurezza del 100% dei gatti locali, come ad esempio nel borgo di Cervara di Roma, dove abbiamo risolto una problematica reale per la popolazione felina”, dichiara Laura Clementoni, portavoce istituzionale dell’associazione ALFA. “Faremo tutto il possibile, insieme ai nostri volontari, per tutelare i gatti anche di questa cittadina”.

Igiene urbana e decoro al centro dell’azione comunale

La sterilizzazione rappresenta l’unico strumento etico e normativo in grado di arrestare la crescita esponenziale del randagismo. La riduzione progressiva dei nuovi nati permette infatti di stabilizzare il numero degli esemplari presenti, migliorando le condizioni sanitarie degli animali e garantendo maggiore pulizia negli spazi condivisi.

“Abbiamo fortemente voluto questo piano progettuale per contenere la popolazione felina, rispondendo a un’emergenza attuale, ma con uno sguardo rivolto al futuro”, commenta Francesco De Angelis, Sindaco del Comune di Anticoli Corrado.

“È un intervento fondamentale per garantire il decoro urbano e l’igiene del nostro territorio, coniugando il benessere degli animali con le giuste esigenze di rispetto e tranquillità dei cittadini”.

Come segnalare la presenza di gatti

La partecipazione della comunità locale è un elemento chiave per la riuscita del progetto.

I cittadini di Anticoli Corrado possono collaborare attivamente alla mappatura del territorio segnalando la presenza di gatti randagi o colonie feline non ancora censite.

Per inviare una segnalazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: oasifeline@associazione-alfa.org

Nella richiesta è necessario indicare:

nome e cognome del referente e un recapito telefonico;

la zona in cui sono presenti i gatti;

il numero approssimativo degli animali;

gli orari in cui i gatti sono abitualmente presenti;

se conosciuto, il numero indicativo di femmine e maschi;

l’eventuale presenza di femmine in calore o di cuccioli.

Con “SOS Gatti”, ALFA OdV e il Comune di Anticoli Corrado mettono in campo uno strumento concreto per costruire una convivenza più equilibrata, nella quale il benessere degli animali possa andare di pari passo con il rispetto delle esigenze della comunità.