GUIDONIA – Buche, appalto da un milione di euro assegnato col 43% di ribasso

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

La "Ellebi Costruzioni" vince la gara per rendere le strade più sicure

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio prosegue gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

 

 

Lo stabilisce la determina numero 58 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 31 luglio dalla dirigente ai Lavori pubblici Bernardina Colasanti.

 

 

Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo del quinto applicativo per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali e affidato l’intervento alla “Ellebi Costruzioni S.r.l.” di Roma per un importo complessivo di un milione 63.884 euro: a novembre 2025 la ditta si è infatti aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso complessivo del 43,721% sull’importo posto a base di gara.

La “Ellebi Costruzioni S.r.l.” curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria con l’eliminazione degli stati di pericoli e la chiusura delle buche.

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