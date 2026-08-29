GUIDONIA – Buche, appalto da un milione di euro assegnato col 43% di ribasso

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio prosegue gli interventi di messa in sicurezza delle strade.
Lo stabilisce la determina numero 58 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 31 luglio dalla dirigente ai Lavori pubblici Bernardina Colasanti.
Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo del quinto applicativo per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali e affidato l’intervento alla “Ellebi Costruzioni S.r.l.” di Roma per un importo complessivo di un milione 63.884 euro: a novembre 2025 la ditta si è infatti aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso complessivo del 43,721% sull’importo posto a base di gara.
La “Ellebi Costruzioni S.r.l.” curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria con l’eliminazione degli stati di pericoli e la chiusura delle buche.