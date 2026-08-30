MONTEROTONDO – Il PD in piazza: Festa dell’Unità allo Scalo

Torna la Festa de l’Unità a piazza Enrico Berlinguer, a Monterotondo Scalo.

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, il locale circolo del Partito Democratico organizza tre giornate di confronto, condivisione e dibattiti, alla presenza di esponenti politici delle istituzioni.

Gli organizzatori annunciano che tra buon cibo, balli e musica si parlerà di futuro, sviluppo e di un sistema di rete tra il territorio eretino, Città Metropolitana, Roma capitale, e la Regione Lazio.

Domenica 20 settembre alle ore 18,30 sul palco allestito in piazza Enrico Berlinguer la Compagnia “Le Pietre Teatranti” porta in scena “Il viaggio”, atto unico tratto da “E tu in che ruolo giochi? Riflessioni sulla Parità di Genere” scritto e diretto da Pietro Santoro.

Protagonisti Claudia Casali, Corinne Martini, Martina Maggiolini, Sara Mestria, Flavia Poli, Anna Rampini, Patrizia Salvatori, Valeria Valentini e Denise Vespa.

L’ingresso è gratuito.