TIVOLI – “Ristretti in agosto”, avvocati penalisti e giudice in visita ai detenuti a Rebibbia

Anche quest’anno la Camera Penale di Tivoli ha aderito all’iniziativa nazionale “Ristretti in agosto” promossa dall’Osservatorio Carcere dell’Unione delle camere penali italiane (UCPI), giunta alla terza edizione, per fare visita all’istituto penitenziario locale.

Oggi, venerdì 28 agosto, numerosi avvocati si sono recati presso la Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e, grazie alla disponibilità del Vice Direttore dottoressa Alessia Rampazzi e del personale di Polizia Penitenziaria, hanno potuto visitare diversi settori, parlare con i detenuti ed ascoltare le loro problematiche e riflessioni sulla vita all’interno delle mura carcerarie.

Si tratta di un appuntamento che, nel cuore dell’estate, quando l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica sulle condizioni di vita detentive tende ad allentarsi, chiama l’avvocatura penale ad un impegno diretto: visitare gli istituti penitenziari per accendere i riflettori sulla realtà del carcere italiano.

La delegazione era composta dagli avvocati Fabio Frattini, Presidente della Camera Penale di Tivoli, Roberta Sabatini, Segretaria, e dai membri del Direttivo Carmelo Tripodi e Francesco Fratini, oltre agli iscritti Antonio Todero, Monica Rossi, Deborah Soria, Nicoletta Pacifici, Valentina Valentini e Claudio Ronzani.

Insieme agli avvocati penalisti, per la prima volta ha partecipato all’ispezione anche il dottor Marcello Rescigno, Presidente della Sezione penale del Tribunale di Tivoli, insediatosi nel Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi il primo luglio 2026 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Legali e giudice hanno così hanno fatto visita ai detenuti di tutte le Sezioni, ad eccezione di quelli reclusi al 41 Bis, dall’alta sicurezza alla media sicurezza, dai cosiddetti “comuni” passando per i transgender, gli psichiatrici e i sex offender.

I dati diffusi dall’Osservatorio carcere fotografano una situazione di emergenza conclamata: al 2 luglio 2026 risultano 64.758 detenuti presenti nei 189 penitenziari italiani, a fronte di 51.183 posti regolamentari, di cui effettivamente disponibili solo 46.423, con un tasso di sovraffollamento vicino al 140%.

Ben 78 istituti superano il 150% di affollamento.

A questo si aggiunge il drammatico bilancio dei decessi: 116 le persone morte ”in e di” carcere, tra cui 33 suicidi.

Basti pensare che ad oggi il carcere di Rebibbia ospita più di 1500 detenuti a fronte di 1.100 per i quali è autorizzato.

“Quest’anno – commenta il Presidente della Camera Penale di Tivoli Fabio Frattini – un ringraziamento particolare va al dottor Marcello Rescigno, Presidente della sezione penale del Tribunale di Tivoli, che ha partecipato alla visita dimostrando una particolare sensibilità e attenzione alle terribili condizioni di vita dei detenuti.



Nei prossimi giorni verrà condivisa una relazione dettagliata della visita odierna”.