GUIDONIA – Auto in fiamme, paura davanti al Palasport

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento dei vigili del fuoco

Un’auto in fiamme e tanta paura.

E’ il bilancio dell’intervento dei vigili del fuoco di Villa Adriana su un incendio vettura a Guidonia Montecelio.

 

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 15 in via Trilussa, la strada che costeggia il Palasport di Guidonia.

Il conducente di una Fiat Panda in transito è stato costretto ad arrestare la marcia a seguito della fuoriuscita di fiamme e fumo dal cofano della vettura.

Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra di vigili del fuoco che ha domato il rogo.

Non si registrano feriti.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  TIVOLI - Sosta selvaggia davanti al portone: il Comune fa installare i parapedonali

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 