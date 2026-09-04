GUIDONIA – Auto in fiamme, paura davanti al Palasport

Un’auto in fiamme e tanta paura.
E’ il bilancio dell’intervento dei vigili del fuoco di Villa Adriana su un incendio vettura a Guidonia Montecelio.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 15 in via Trilussa, la strada che costeggia il Palasport di Guidonia.
Il conducente di una Fiat Panda in transito è stato costretto ad arrestare la marcia a seguito della fuoriuscita di fiamme e fumo dal cofano della vettura.
Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra di vigili del fuoco che ha domato il rogo.
Non si registrano feriti.