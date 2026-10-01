ROMA EST – Tentano di rubare materiale da un capannone: ladri italiani beccati

Sono stati sorpresi mentre tentavano di portare via un gruppo elettrogeno, un compressore ad aria e una bobina in rame da un capannone industriale.

Così i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza due ladri, un 44enne e un 37enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì primo ottobre, il fatto è accaduto ieri alle 23:30 circa, in via di Cervara, all’estrema periferia Est di Roma.

I due uomini si sono introdotti all’interno di un capannone industriale per poi tentare di asportare il materiale, per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

A far scattare l’intervento dei Carabinieri è stata una segnalazione giunta al 112.

I militari sono intervenuti sul posto e hanno sorpreso i due mentre erano ancora intenti a mettere a segno il furto, bloccandoli.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo.