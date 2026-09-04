GUIDONIA – Basilio Vitale muore per la puntura di zanzara

Basilio Vitale è ricordato da tutti come un uomo attivo e in piena salute, dotato ancora di sufficienti forza e volontà di spirito per tagliare l’erba e i rami degli alberi nel giardino di casa.

Tra un mese avrebbe compiuto 86 anni, ma una puntura di zanzara infetta lo ha portato alla morte.

Il West Nile Virus ha fatto la prima vittima a Guidonia Montecelio

Il geometra in pensione è la prima vittima del West Nile Virus a Guidonia Montecelio.

Il cuore di Basilio si è fermato mercoledì mattina 2 settembre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove era stato ricoverato due settimane prima per Encefalite Acuta.

Sopra e sotto, l’ingresso del Centro residenziale Parco Azzurro a Colleverde

A diffondere la notizia del decesso su Facebook è stata la figlia 51enne Viviana che, insieme all’altra sorella, abita nella villa trifamiliare di via Saturno a Parco Azzurro, il Centro residenziale di via Nomentana, a Colleverde di Guidonia.

Secondo il racconto della figlia Viviana, il calvario è iniziato sabato 15 agosto, quando tutta la famiglia e gli amici si ritrovano nel giardino di casa per il consueto barbecue di Ferragosto.

Basilio Vitale, 85enne geometra in pensione: è la prima vittima del Virus a Guidonia

“Mio padre è stato punto da una comune zanzara, ma il caso ha voluto che questo piccolo insetto era malato di West Nile”, inizia a raccontare Viviana Vitale a Tiburno.Tv.

Stando ricostruzione della figlia, già nella serata di Ferragosto Basilio accusa una forte spossatezza e un leggero disorientamento, sintomi riconducibili alle torride temperature estive piuttosto che all’infezione del West Nile Virus.

Fatto sta che a 48 ore dal barbecue il pensionato si fa visitare dal medico di base, ma analisi e accertamenti diagnostici non evidenziano nulla.

Uno scorcio di via Saturno nel Centro residenziale Parco Azzurro

Eppure le condizioni non migliorano, per questo nella stessa serata Basilio chiede l’intervento di un’ambulanza nella casa di via Saturno: l’esito della visita è negativo.

Negativo anche l’esito degli accertamenti effettuati dai sanitari di una seconda ambulanza intervenuta a via Saturno a distanza di ulteriori 48 ore.

Soltanto giovedì 20 agosto il West Nile Virus si manifesta in tutta la sua virulenza: Basilio ha una temperatura corporea di 40 gradi, per questo viene trasportato d’urgenza su un’ambulanza all’ospedale Sant’Andrea.

Trascorrono le ore e la febbre sale a 42 e a quel punto il pensionato viene ricoverato per Encefalite Acuta in Rianimazione sotto il coordinamento dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”.

Due settimane di degenza fino al decesso di mercoledì.

Nato il 21 ottobre 1940 a Troina in provincia di Enna, Basilio Vitale è stato uno stimato geometra, marito e padre di due figlie, arrivato nel 1975 a Roma e trasferitosi con la famiglia nel 1991 nel Centro residenziale di Parco Azzurro, dove era conosciuto, stimato e ben voluto da tutti

“Papà è venuto a mancare inaspettatamente – ribadisce la figlia Viviana – non aveva alcuna patologia ed era in buona forma a dispetto dell’età.

Il virus inizia a far paura perché sono risultate inutili le disinfestazioni eseguite dagli amministratori di Parco Azzurro e quelle dei singoli abitanti”.

I funerali di Basilio Vitale si terranno domani, sabato 5 settembre, alle ore 10.00, nella chiesa di San Remigio a Colleverde di Guidonia.