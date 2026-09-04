TIVOLI – Grande attesa per “Padel Arena 2026”

Sarà inaugurata sabato 19 settembre alle ore 17 in piazza Garibaldi “Tivoli Padel Arena 2026”, la manifestazione sportiva per la realizzazione della quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha noleggiato dalla “Deco Allestimenti Srl” di Roma delle strutture sportive temporanee per un importo pari ad 19.764 euro IVA compresa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’evento durerà fino al 9 ottobre.

Secondo un comunicato stampa del Comune di Tivoli, la manifestazione sarà dedicata ai tornei di padel, ma rappresenta anche un progetto più ampio rivolto alle scuole, alle famiglie e all’intera cittadinanza.

Durante le ore mattutine, i campi saranno destinati alle attività didattiche rivolte agli studenti degli istituti scolastici del territorio.

Gli alunni potranno conoscere il padel, apprenderne le regole fondamentali e partecipare a lezioni introduttive sotto la guida di istruttori qualificati.

Nel pomeriggio e nelle ore serali si svolgeranno i tornei di padel, le esibizioni sportive e ulteriori iniziative di intrattenimento e aggregazione aperte al pubblico.

Il programma sarà arricchito da attività collaterali dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute, tra cui screening sanitari gratuiti messi a disposizione della cittadinanza, con il coinvolgimento di professionisti e strutture specializzate.

Saranno inoltre organizzati incontri, dimostrazioni, momenti informativi ed eventi serali, con l’obiettivo di rendere Piazza Garibaldi un luogo vivo, inclusivo e accessibile, capace di favorire la partecipazione, la socialità e la valorizzazione del territorio.

“Tivoli Padel Arena 2026 – spiegano da Palazzo San Bernardino – si configura come una manifestazione integrata dedicata allo sport, alla formazione, alla salute e all’aggregazione sociale, attraverso un programma di attività distribuito nell’intero arco della giornata.



A breve sarà pubblicato il programma completo.

Si ringraziano tutti gli sponsor che, insieme all’Amministrazione Comunale, sostengono la manifestazione”.