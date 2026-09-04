GUIDONIA – Pullo di pappagallo salvato dalle Guardie Ecologiche

Deve aver tentato di spiccare il volo, ma è ancora talmente piccolo che non ce l’ha fatta ed è precipitato al suolo.

Per fortuna, una passante lo ha ritrovato prima che potesse diventare preda dei gatti.

Così stamattina, venerdì 4 settembre, le guardie ecologiche della sezione tiburtina dell’Associazione Nazionale CO. N.G.E.A.V. hanno salvato un pullo di pappagallo parrocchetto monaco del genere Myiopsitta.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 11 la passante ha allertato il Comando dei Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio, segnalando la presenza del pappagallo all’interno del grande condominio alberato al civico 1 di Via Monte Rosa, a Colleverde di Guidonia.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori ambientali, che da anni sul territorio svolgono attività di vigilanza ambientale, protezione civile e protezione animali.

Le guardia ecologiche hanno preso in consegna il pullo di pappagallo portandolo presso il Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu al Bioparco di Roma all’interno di una gabbia messa a disposizione dalla passante che lo ha ritrovato: i sanitari hanno accertato che l’uccello ha subito un trauma da caduta, tuttavia la sua vita non è compromessa.

Tra qualche giorno il pullo verrà rimesso in natura.