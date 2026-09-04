PALOMBARA SABINA – “Comix”, il Festival del mondo fantasy torna a Castello Savelli

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di cultura pop: il Palombara Comix è pronto a scaldare i motori per la sua nuova e imperdibile edizione.

La suggestiva cornice del Castello Savelli di Palombara Sabina aprirà le porte sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 per due giornate dedicate a fumetto, giochi, cosplay, spettacoli, incontri, workshop e concerti.

L’evento sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 23:00 e, durante tutta la manifestazione, sarà possibile visitare un’ampia area espositiva con oltre 30 stand, dove saranno presenti fumetti, manga, gadget, spade, action figure e creazioni artigianali.

Nell’area esterna del giardino sarà possibile partecipare a workshop, laboratori creativi, truccabimbi, corsi di tiro con l’arco storico e rievocazioni storiche, aperti a tutte le età.

Sarà presente anche la Game Zone, dedicata agli appassionati di giochi di ruolo, board game, card game, TCG (Trading Card Games) e Beyblade X, dove sarà possibile partecipare a tornei, sfide e indimenticabili avventure nel dungeon.

Un’accogliente area immersa nel verde del giardino del Castello sarà dedicata al Food: uno spazio dove concedersi una pausa, rilassarsi e gustare tante proposte culinarie per tutti i gusti.

La Sala Ottaviani ospiterà l’Artist Alley, un grande spazio pensato per disegnatori, illustratori, fumettisti e autori. Sabato e domenica il palco accoglierà interviste, talk, meet & greet e firmacopie. Domenica mattina, inoltre, le tre case editrici Mirage Comics, Eterea Edizioni e Shockdom Edizioni saranno a disposizione per il Portfolio Review, durante il quale gli artisti potranno presentare un progetto finito o in fase di completamento e ricevere un vero giudizio tecnico, oltre a consigli utili per farlo crescere.

Tantissimi saranno gli spettacoli e i concerti sul Main Stage, allestito nel giardino del Castello.

Sabato 12 settembre saranno ospiti del Palombara Comix Mr Cartoon, Nerd Bori, Richard HTT e i Runark, con la loro suggestiva esibizione di folk nordico.

Domenica 13 settembre non mancheranno il Cosplay Contest con e tantissimi premi in palio per i migliori cosplayer e il K-pop show, realizzati in collaborazione con Incantales e Road to Wonderland.

Sul palco saranno presenti anche Supereroi Senza Superpoteri, Japan Lila, che ci racconterà dei piccoli “shock culturali” che si possono vivere incontrando per la prima volta la cultura giapponese, e Cristiana Nerd Arte, con un panel che guiderà il pubblico alla scoperta delle radici nascoste di alcune delle favole Disney più amate di sempre.

A chiudere l’evento, alle ore 21:00, sarà il fantastico spettacolo di Carla Grimaldi, che incanterà il pubblico con la magia del suo violino.

Sarà possibile raggiungere il Castello con la massima comodità parcheggiando presso il Campo Sportivo “G. Torlonia” e usufruendo del servizio navetta, che vi porterà fino a Piazza Vittorio Veneto.

Da lì, una bellissima passeggiata tra i vicoli del centro storico vi condurrà, in circa 5 minuti, all’interno delle mura del Castello Savelli.