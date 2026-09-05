CAMPAGNANO DI ROMA – Tutti alla Sagra della Pizzinchiella

Tutto pronto a Campagnano di Roma per la terza edizione della Sagra della Pizzinchiella, l’appuntamento che celebra uno dei sapori più caratteristici della tradizione gastronomica locale, che anche quest’anno torna a riunire cittadini, visitatori e appassionati di enogastronomia nella suggestiva cornice di Piazza Regina Elena, nel cuore del borgo.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre a partire dalle ore 19:00, per una serata all’insegna di tradizione, gusto e cultura, con protagonista la pizzinchiella e un programma pensato per vivere il centro di Campagnano attraverso i sapori e le tradizioni del territorio.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la pizzinchiella, prodotto legato alla cultura gastronomica locale, trasformando la sua riscoperta in un momento di festa e di condivisione.

Un’occasione per custodire e tramandare una tradizione, ma soprattutto per farla conoscere al grande pubblico, promuovendo un territorio ricco di storia e tradizioni.

Ad accompagnare la degustazione ci saranno stand enogastronomici, musica dal vivo e intrattenimento, per una serata capace di unire gastronomia e socialità in un’atmosfera di festa.

«La Sagra della Pizzinchiella è prima di tutto una festa della nostra comunità e delle nostre tradizioni – spiegano gli organizzatori – e portare in piazza un prodotto della nostra cultura significa mantenere viva la memoria del territorio e, allo stesso tempo, creare un’occasione per stare insieme, accogliere visitatori e raccontare Campagnano attraverso il gusto».

L’iniziativa è organizzata da Associazione Pizzinchiella e Pro Loco Campagnano di Roma, con il contributo del Comune di Campagnano, Regione Lazio tramite Arsial, e BCC Provincia Romana, in collaborazione con lo sponsor Buonatavola Fulvi.