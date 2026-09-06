ROMA EST – Blitz a San Basilio: italiano preso con 3 etti e mezzo di cocaina e crack

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo ben 11 arresti in diversi quartieri della Capitale, dalla periferia est al centro storico, fino all’area del litorale, sequestrando complessivamente centinaia di grammi tra cocaina, crack, hashish e marijuana, oltre a diverse migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

L’operazione, svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le operazioni si sono sviluppate capillarmente nei diversi quartieri della città con l’impiego di Carabinieri in divisa e soprattutto in borghese.

SAN BASILIO E TOR VERGATA

Secondo un comunicato diffuso oggi, domenica 6 settembre, dal Comando provinciale dell’Arma, il sequestro più ingente di droga è stato messo a segno in via Mondolfo, nel quartiere di San Basilio, dove i Carabinieri della locale stazione hanno sottoposto a controllo e successiva perquisizione un 23enne romano, fuggito insieme a un complice su uno scooter.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati ben 355 grammi di cocaina e crack e la somma 3180 euro in contanti.

Infine, a Tor Vergata, nei pressi della fermata della Metro C di Bolognetta, i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata hanno arrestato un 30enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere una dose di hashish del peso di circa 1,25 grammi in cambio di 10 euro, ad un acquirente identificato e poi segnalato alla Prefettura quale assuntore.

TOR BELLA MONACA

Il quartiere è ormai da tempo al centro dell’attenzione investigativa ed è qui che in due note piazze di spaccio, a distanza di poche ore, i Carabinieri hanno arrestato due soggetti.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno notato e perquisito un cittadino tunisino di 29 anni, trovandolo in possesso di 8,5 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi e 180 euro in contanti.

Poche ore più tardi, in largo Ferruccio Mengaroni, le stesse attività di controllo hanno permesso di bloccare un italiano 34 anni, trovato con 7,9 grammi di cocaina suddivisa in 19 involucri e 715 euro in contanti. I due sono stati condotti in caserma e trattenuti il primo nelle camere di sicurezza il secondo presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.

NOMENTANO / PARIOLI E COLLATINO

In via Nemorense, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli, hanno fermato due ragazzi che avevano poco prima acquistato dello stupefacente all’interno di una abitazione dove i militari si sono recati e hanno rinvenuto 55 grammi di cocaina, 69 di marijuana, 94 di hashish, un bilancino di precisione e 2.000 euro in contanti.

Il proprietario dell’appartamento, un 46enne romano con precedenti, è stato arrestato.

Poche ore più tardi, in via Sebastiano Satta, nel quartiere Collatino, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Dante hanno arrestato un 41enne romano con precedenti, sorpreso nell’atto di cedere una dose di crack in cambio di 20 euro, ad un ragazzo identificato e segnalato.

La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare 6 involucri contenenti 2 grammi della medesima sostanza e 219 euro in contanti.

ESQUILINO / TRULLO E FIDENE

In via Carlo Cattaneo, a seguito di un controllo d’iniziativa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino della Guinea di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 15 grammi di cocaina suddivisi in 17 involucri pronti per la vendita. Poco dopo, a Fidene, in via Ortignano, i Carabinieri della Compagnia di Monte Sacro hanno intercettato una Fiat Panda guidata da un 72enne, trovato in possesso di 4 involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi e di 150 euro in contanti.

Nell’appartamento dell’attempato pusher, a seguito della successiva perquisizione i militari hanno scovato ulteriori 64 involucri di cocaina del peso di circa 30 grammi.

LA STORTA E TRASTEVERE

La scorsa notte invece, in via Bracciano, zona La Storta, i Carabinieri hanno fermato una coppia romana, lei di 53 anni e lui di 28, con precedenti, trovati in possesso di 13 dosi di cocaina nonché denaro contante per 340 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 2,1 grammi di hashish.

Nel cuore della movida di Ponte Sisto, a Trastevere, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere nel corso di mirati controlli, hanno colto in flagrante un 29enne del Marocco, con precedenti, sorpreso mentre effettuava due rapide cessioni di stupefacente, per un totale di 2,2 grammi di hashish in cambio di 5 e 10 euro, a due soggetti italiani identificati e segnalati.

Tutti gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei riti direttissimi, al termine dei quali gli arresti sono stati tutti convalidati, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati e debitamente custoditi.