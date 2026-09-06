GUIDONIA – Sterpaglie in fiamme, distrutti dieci ettari di vegetazione

E’ il bilancio del vasto incendio di sterpaglie divampato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 5 settembre, nell’area compresa tra tra la strada provinciale 28bis, il Centro residenziale Collina del Sole e il quartiere di Setteville di Guidonia.

Fiamme, fuoco, alcune squadre dei vigili del fuoco e decine di volontari di Protezione civile impegnati per circa 5 ore.

Sul posto per la gestione dell’intervento, insieme alle squadre 18 A e 18A 2 dei Vigili del Fuoco di Tivoli, anche il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme, partite dalle sterpaglie presenti nel terreni di Setteville, a causa delle forti raffiche di vento, dai terreni incolti e dalla presenza di vegetazione, sono arrivate fino alla zona di Collina del Sole minacciando diverse abitazioni e sprigionando una colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza.

Viste le dimensioni dell’incendio è stato richiesto anche l’intervento di un mezzo Aereo RL 07 della Flotta Regionale per supportare le operazioni di spegnimento.

L’incendio ha assunto dimensioni tali che la Sala Operativa Regionale ha attivato alcune associazioni di Protezione civile, intervenute dimostrando spirito di collaborazione e sinergia.