GUIDONIA – Sterpaglie in fiamme, distrutti dieci ettari di vegetazione

Quasi 10 ettari di Vegetazione distrutta.
Fiamme, fuoco, alcune squadre dei vigili del fuoco e decine di volontari di Protezione civile impegnati per circa 5 ore.
E’ il bilancio del vasto incendio di sterpaglie divampato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 5 settembre, nell’area compresa tra tra la strada provinciale 28bis, il Centro residenziale Collina del Sole e il quartiere di Setteville di Guidonia.
Sul posto per la gestione dell’intervento, insieme alle squadre 18 A e 18A 2 dei Vigili del Fuoco di Tivoli, anche il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) dei Vigili del Fuoco.
Le fiamme, partite dalle sterpaglie presenti nel terreni di Setteville, a causa delle forti raffiche di vento, dai terreni incolti e dalla presenza di vegetazione, sono arrivate fino alla zona di Collina del Sole minacciando diverse abitazioni e sprigionando una colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza.
Viste le dimensioni dell’incendio è stato richiesto anche l’intervento di un mezzo Aereo RL 07 della Flotta Regionale per supportare le operazioni di spegnimento.
L’incendio ha assunto dimensioni tali che la Sala Operativa Regionale ha attivato alcune associazioni di Protezione civile, intervenute dimostrando spirito di collaborazione e sinergia.
Sopra e sotto, i volontari dell’associazione GOIR (Gruppo Operativo Intervento Rapido) di Guidonia
Sono scese in campo due squadre del GOIR (Gruppo Operativo Intervento Rapido) di Guidonia, una squadra dei “Volontari Valle Aniene Associati”, oltre a “Nvg Nucleo Volontari Guidonia”, “Arfi Sezione Marcellina”, Protezione Civile Monti Prenestini – Castel San Pietro Romano”, “Protezione Civile I LUPI” e “Protezione Civile Fonte Nuova”.
Sopra, mezzi e uomini dell’associazione “NVG- Nucleo Volontari Guidonia”
Sopra e sotto, i volontari dell’associazione “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati” di Tivoli
Sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco e con la straordinaria sinergia tra le numerose associazioni di Protezione Civile dopo circa 5 ore di intervento il rogo è stato spento e bonificato.