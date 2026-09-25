TIVOLI – Venti chili di cocaina nel cruscotto dell’auto e 100 mila euro nel sottotetto di casa 

Il carico di droga viaggiava nascosto nel cruscotto dell’auto, mentre una somma cospicua di denaro era nascosta nel sottotetto di casa.

Escamotage che non sono serviti per sfuggire alla cattura.

Così martedì scorso 22 settembre i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato in flagranza di reato A. C., un 50enne camionista italiano di Villa Adriana, sequestrando circa 20 chilogrammi di cocaina ed oltre 100 mila euro in denaro contante.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 25 settembre dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, l’operazione antidroga è scattata a seguito dell’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti.

In particolare, una pattuglia impegnata nel dispositivo di presidio permanente del territorio, nel territorio di Tivoli, ha sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo il 50enne italiano.

Rilevando un atteggiamento di particolare nervosismo e alla luce degli esiti delle prime verifiche sul conto del soggetto, i Finanzieri hanno approfondito il controllo sottoponendo l’autoveicolo a perquisizione.

Le operazioni hanno consentito di individuare un doppiofondo creato nel cruscotto del mezzo, accessibile attraverso un sistema magnetico, nel quale erano occultati 6 panetti di cocaina.

Inoltre, le successive perquisizioni eseguite presso un appartamento nella propria disponibilità facevano rinvenire, in un locale sottotetto, ulteriori 13 panetti di cocaina, 18 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e due buste contenenti numerose mazzette di denaro contante (banconote dal taglio di 50 e 20 euro), per un importo complessivo di 100.290 euro.

All’esito delle attività, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

Stando al comunicato stampa, si tratta di un ulteriore sequestro operato dalle Fiamme Gialle capitoline che ha permesso di intercettare un importante quantitativo di sostanza stupefacente prima che venisse venduto nelle piazze di spaccio della Città metropolitana di Roma, dove avrebbe potuto fruttare profitti stimati in oltre 4,5 milioni di euro.

Ostacolare i canali di approvvigionamento, ridurre la disponibilità di droga e limitarne la diffusione tra spacciatori e consumatori, contribuisce a contenere i rischi sociali e per la salute dei cittadini.

Nel comunicato la Guardia di Finanza evidenzia che il contrasto ai traffici illeciti e, in particolare della droga, ha una rilevante dimensione economico-finanziaria, in quanto permette di incidere sulle fonti di finanziamento dei circuiti criminali, comprimendone le opportunità di profitto ed evitando il successivo reinvestimento nel sistema economico legale.