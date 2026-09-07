TIVOLI – Lotta agli “zozzoni”: il sindaco nomina 5 nuovi Ispettori Ambientali

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Individuati da Asa, affiancheranno la Polizia Locale

Il Comune di Tivoli prosegue l’attività di contrasto agli “zozzoni”.

Per questo stamane, lunedì 7 settembre, su richiesta di ASA Tivoli s.p.a., in qualità di soggetto gestore del servizio di igiene urbana, il sindaco Marco Innocenzi ha nominato 5 nuovi Ispettori Ambientali a supporto della Polizia Locale a partire dalla data di oggi e fino al 31 agosto 2027.

Col Decreto numero 29 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco ha nominato “Ispettore Ambientale” Christian P.

Col Decreto numero 30 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – ha nominato Cristian S.

Col Decreto numero 31 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – ha nominato “Ispettore Ambientale” Daniele B.

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Col Decreto numero 32 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco ha nominato Fabio C.

Infine col Decreto numero 33 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – è stato nominato “Ispettore Ambientale” Massimiliano S.

Gli ispettori ambientali avranno le seguenti funzioni:

a) controllo dei parchi ed altre aree pubbliche comunali; 

b) controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale e di rifiuti; 

c) controllo in materia di inquinamento idrico e ambientale; 

d) educazione nei parchi, in collaborazione con le associazioni del territorio, rivolta a bambini, studenti e ragazzi per sensibilizzare e far crescere senso civico, rispetto e sensibilità per il territorio in cui vivono; 

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e) promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione ambientale; 

f) collaborare con le competenti autorità nelle attività di soccorso, in caso di calamità e/o di emergenze di carattere ecologico; 

g) interventi di supporto in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari; 

h) la collaborazione nelle attività di ispettore ambientale comunale volontario.

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