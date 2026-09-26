SUBIACO – Convegno sull’emergenza idrica del fiume Aniene

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Evento promosso dal movimento “Orizzonte Civico”

Oggi pomeriggio sabato 26 settembre, a Subiaco si terrà “Il fiume Aniene e l’emergenza idrica”, un evento promosso dal movimento “Orizzonte Civico” in occasione della “Giornata mondiale del fiume”.

L’appuntamento è alle ore 18 in via Baden Powell, presso Canale Barberini, vicino il Fiume Aniene.

Saranno protagonisti dell’evento Gianni Innocenti e Paula Caccavale, rispettivamente Coordinatore e referente per il Contratto di Fiume.

Interverrà anche Enrico De Smaele, ex assessore alla risorsa idrica del Comune di Subiaco e modererà la serata Rachele Proietti, presidente del movimento “Orizzonte Civico”.

“Un evento che parlerà del Fiume Aniene e dell’emergenza idrica che lo sta interessando – spiegano gli attivisti in un comunicato alla redazione di Tiburno.Tv – La causa principale riguarda un tema di cui si parlerà, ovvero le continue Captazioni che il fiume subisce per conto di Acea al fine di approvvigionare Roma.

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Parleremo anche di cambiamento climatico, delle mobilitazioni e dell’attivismo legati alla tutela del Fiume e, soprattutto, delle soluzioni che possono essere messe in campo per garantirgli un futuro migliore.

Sarà un momento di confronto e di approfondimento per accendere l’attenzione sulla tutela dell’Aniene, una risorsa fondamentale per il nostro territorio e per le comunità che lo vivono”.

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