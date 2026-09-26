SUBIACO – Convegno sull’emergenza idrica del fiume Aniene

Oggi pomeriggio sabato 26 settembre, a Subiaco si terrà “Il fiume Aniene e l’emergenza idrica”, un evento promosso dal movimento “Orizzonte Civico” in occasione della “Giornata mondiale del fiume”.

L’appuntamento è alle ore 18 in via Baden Powell, presso Canale Barberini, vicino il Fiume Aniene.

Saranno protagonisti dell’evento Gianni Innocenti e Paula Caccavale, rispettivamente Coordinatore e referente per il Contratto di Fiume.

Interverrà anche Enrico De Smaele, ex assessore alla risorsa idrica del Comune di Subiaco e modererà la serata Rachele Proietti, presidente del movimento “Orizzonte Civico”.

“Un evento che parlerà del Fiume Aniene e dell’emergenza idrica che lo sta interessando – spiegano gli attivisti in un comunicato alla redazione di Tiburno.Tv – La causa principale riguarda un tema di cui si parlerà, ovvero le continue Captazioni che il fiume subisce per conto di Acea al fine di approvvigionare Roma.

Parleremo anche di cambiamento climatico, delle mobilitazioni e dell’attivismo legati alla tutela del Fiume e, soprattutto, delle soluzioni che possono essere messe in campo per garantirgli un futuro migliore.

Sarà un momento di confronto e di approfondimento per accendere l’attenzione sulla tutela dell’Aniene, una risorsa fondamentale per il nostro territorio e per le comunità che lo vivono”.