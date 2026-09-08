TIVOLI – Lavori per la nuova fermata del bus: rimossi i semafori in via Tiburtina

Il Comune di Tivoli annuncia che il Sindaco Marco Innocenzi ha stabilito che a partire da domani, mercoledì 9 settembre, per agevolare gli spostamenti di pendolari e studenti durante i lavori per la realizzazione della nuova fermata autobus, nelle ore di punta del traffico saranno rimossi i semafori in via Tiburtina Valeria.
Secondo una nota di Palazzo SanBernardino, tutti i giorni feriali, dalle ore 16 alle ore 9 del mattino successivo, la circolazione tornerà a due sensi di marcia anche nei pressi del cantiere.
Una decisione presa per ridurre i disagi negli orari di maggiore afflusso e garantire una viabilità scorrevole.
“A volte bisogna trovare soluzioni anche per i problemi che sembrano irrisolvibili – ha spiegato Innocenzi – Tutti i giorni, alle ore 16, prima del traffico pomeridiano, l’impresa toglierà la recinzione che delimita l’area di cantiere per permettere i due sensi di marcia regolari e poi la ripristinerà dopo le 9, terminata l’ora di punta del traffico del mattino”.
Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori.