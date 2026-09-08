TIVOLI – Lavori per la nuova fermata del bus: rimossi i semafori in via Tiburtina

Il Comune di Tivoli annuncia che il Sindaco Marco Innocenzi ha stabilito che a partire da domani, mercoledì 9 settembre, per agevolare gli spostamenti di pendolari e studenti durante i lavori per la realizzazione della nuova fermata autobus, nelle ore di punta del traffico saranno rimossi i semafori in via Tiburtina Valeria.