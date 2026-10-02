ROMA – I detenuti incendiano Regina Coeli, sette agenti feriti in ospedale

Una sezione in fiamme, 7 agenti in ospedale e 30. detenuti trasferiti.

E’ il bilancio della rivolta esplosa nella mattinata di ieri, giovedì primo ottobre, nel carcere romano di Regina Coeli.

Secondo una nota del Segretario generale della Fns Cisl Lazio Massimo Costantino, il fatto è avvenuto intorno alle ore 11:00 / 11:30 nella quinta Sezione del penitenziario di via della Lungara.

Sarebbero stati alcuni detenuti a incendiare la sezione.

“Da quanto appreso – spiega Massimo Costantino – il primo piano risulta attualmente inagibile, circa trenta detenuti sono stati trasferiti d’urgenza e 7 unità di Polizia Penitenziaria hanno dovuto fare ricorso al pronto soccorso.

Attualmente la carenza di personale è di circa 60 unità, mentre il sovraffollamento è di circa 500 detenuti in più rispetto alla capienza”.

“Per la FNS CISL Lazio – prosegue il Segretario generale Massimo Costantino – è necessario mettere in atto iniziative concrete atte a garantire la sicurezza e il benessere del personale. Ribadiamo che non c’è più tempo da perdere e che la questione della carenza di personale deve essere affrontata in modo definitivo.

La FNS CISL Lazio chiede una forte azione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria: occorre una maggiore attenzione nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e una maggiore vicinanza alle richieste di aiuto che provengono da una realtà già di per sé difficile, resa ancora più critica da frequenti episodi.

Occorre garantire la tutela di tutto il personale e la sicurezza della struttura stessa”.