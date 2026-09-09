MENTANA – Tentato furto al centro anziani: caccia ai baby ladri

Tentato furto al centro anziani di Mentana all’alba di domenica 6 settembre.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri.

Un gruppo di 5 ragazzi – 3 maschi e 2 femmine – di età apparente compresa tra i 15 e i 16 anni nel cortile del Centro sociale al civico 21 di via Giovanni Giolitti, nel Centro della città garibaldina.

I baby ladri hanno prima danneggiato la finestra di una casetta di legno all’esterno del Circolo, dopodiché hanno forzato una finestra in alluminio e frantumato un vetro del locale.

A quel punto, è scattato l’allarme e la banda è stata costretta a fuggire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale di Mentana.

“Da una settimana ero in vacanza in provincia di Cosenza insieme agli iscritti – spiega Alvaro Luciano, 70enne da due anni Presidente del Circolo per la Terza Età – Ho ricevuto una telefonata da un passante che ha notato tutta la scena e ho immediatamente allertato i miei collaboratori e le forze dell’ordine.

Mi chiedo se i genitori si preoccupino o meno quando i figli adolescenti alle 5 di mattina ancora non rientrano a casa”.