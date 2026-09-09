MONTEROTONDO – Auto contro un muro: la vittima è Lorenzo Manti

Si chiamava Lorenzo Manti, faceva il termoidraulico ed era un giovane stimato e ben voluto da tutti.

E’ la vittima del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, mercoledì 9 settembre, a Monterotondo Scalo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Classe 1995, cresciuto in Via San Martino al Centro della città eretina, Lorenzo è descritto come un giovane amante della vita e appassionato del trekking e delle escursioni.

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente autonomo costata la vita al 30enne.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 2,30 di stamane Lorenzo Manti percorreva via Leonardo da Vinci al volante della sua Volkswagen Golf.

Per cause in corso di accertamento, all’altezza della rotatoria di intersezione con via Ramarini, il 30enne avrebbe perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il muro di recinzione di un’azienda locale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per Lorenzo non c’era più nulla da fare.

La salma del 30enne di Monterotondo è a disposizione dei familiari.