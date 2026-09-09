TIVOLI – Asfalto in viale Mannelli: chiuso per 48 ore il tratto tra via Tiburto e via dei Glicini

Il Comune di Tivoli comunica che per consentire il completo rifacimento dell’asfalto e migliorare la sicurezza della strada, dall’11 al 12 settembre saranno introdotte alcune modifiche alla circolazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
In particolare, sarà vietato il transito su viale Mannelli, nel tratto compreso tra via Tiburto e via dei Glicini, per tutta la giornata, dalle 00:00 alle 24:00.
Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata, nell’area interna del Parco Rosmini, per permettere agli operai di lavorare in sicurezza.
I lavori saranno svolti con orario prolungato, dalle 8:00 alle 20:00, anche nella giornata di sabato, con l’obiettivo di terminare il cantiere prima della riapertura delle scuole e del conseguente aumento del traffico.
Durante i lavori sarà garantito un passaggio sicuro per i pedoni.
Saranno inoltre predisposte deviazioni segnalate per permettere di raggiungere facilmente la parte alta della città e il centro storico.
Saranno sempre garantiti il passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine.
Stando sempre al comunicato dell’amministrazione comunale, l’obiettivo dei lavori è migliorare la qualità e la sicurezza della strada, limitando il più possibile i disagi per cittadini e automobilisti.
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