Musica, solidarietà e condivisione.
Sopra e sotto, Claudia D’Alessio, donna impegnata nel sociale a Villalba
Così oggi, venerdì 11 settembre, e domani, sabato 12 settembre nell’area verde di via Palermo a Villalba di Guidonia si tiene la terza Edizione della “Festa della Ricerca Airc”, un evento dedicato alla memoria di Claudia D’Alessio e al sostegno della ricerca contro il cancro.
Il promotore è Claudio Lucenti, il figlio di Claudia D’Alessio, una donna dal cuore grande impegnata nel sociale a Villalba di Guidonia e purtroppo stroncata da un male incurabile il 5 Agosto 2022 all’età di 71 anni.
L’evento è organizzato dal “Centro Maria Gargani”, la onlus per persone disabili di cui Claudia D’Alessio – volontaria anche nella “Vivi Villalba” – insieme all’associazione “Azione Cittadina” che gestisce l’area verde, all’associazione “Demetra”, all’associazione Commercianti per Villalba” e al Gruppo Scout Agesci Villalba 1.
Si inizia oggi pomeriggio alle ore 18 tra stand gastronomici e giostre per bambini.
Alle 21 si canta insieme a Stefano Lochi, cover di Renato Zero.
Domani sera alle 21 sul palco la tribute band dei “Pooh”.
Una parte del ricavato sarà devoluto alla Ricerca Scientifica sul Cancro.