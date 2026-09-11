GUIDONIA - “Festa della Ricerca”, musica e solidarietà contro il cancro

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Evento in ricordo di Claudia D'Alessio: parte del ricavato devoluto all'Airc

Musica, solidarietà e condivisione.

 

Sopra e sotto, Claudia D’Alessio, donna impegnata nel sociale a Villalba

 

Così oggi, venerdì 11 settembre, e domani, sabato 12 settembre nell’area verde di via Palermo a Villalba di Guidonia si tiene la terza Edizione della “Festa della Ricerca Airc”, un evento dedicato alla memoria di Claudia D’Alessio e al sostegno della ricerca contro il cancro.

Il promotore è Claudio Lucenti, il figlio di Claudia D’Alessio, una donna dal cuore grande impegnata nel sociale a Villalba di Guidonia e purtroppo stroncata da un male incurabile il 5 Agosto 2022 all’età di 71 anni.

 

 

L’evento è organizzato dal “Centro Maria Gargani”, la onlus per persone disabili di cui Claudia D’Alessio – volontaria anche nella “Vivi Villalba” – insieme all’associazione “Azione Cittadina” che gestisce l’area verde, all’associazione “Demetra”, all’associazione Commercianti per Villalba” e al Gruppo Scout Agesci Villalba 1.

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Si inizia oggi pomeriggio alle ore 18 tra stand gastronomici e giostre per bambini.

Alle 21 si canta insieme a Stefano Lochi, cover di Renato Zero.

Domani sera alle 21 sul palco la tribute band dei “Pooh”.

Una parte del ricavato sarà devoluto alla Ricerca Scientifica sul Cancro.

 

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