TIVOLI – Pizzette fritte, talent e folklore: tutti alla Sagra di “Memmagghiura”

Sapori, tradizioni, folklore e divertimento.
A Tivoli torna la “Sagra delle pizzette fritte tradizionali di Memmagghiura”, iniziativa organizzata nell’ambito del Settembre tiburtino dall’Associazione Infioratori di Tivoli (Contrada via Maggiore) presieduta da Gianni Ranieri.
La Sagra patrocinata dal Comune di Tivoli si terrà a Largo Giovanna Baja, davanti alla palestra Maramotti, oggi, sabato 12, e domani, domenica 13 settembre.
Protagonisti saranno le tradizionali pizzette fritte fatte a mano dalle donne del posto, il pizzutello, il vino dei vigneti limitrofi, il folclore delle Tamburellare tiburtine.
La due giorni inizia oggi pomeriggio alle ore 16 con l’apertura dello stand delle pizzette fritte in collaborazione con Caterina Rossi.
Alle ore 16,30 la gara di torte.
Alle 18 la gara di canto “The Voice of Pizzette”.
Alle 20 intrattenimento musicale con il meglio della Dance anni 90 e 2000.
Alle ore 21 degustazione delle torte offerte dalla Contrada.
Domani, domenica 14 settembre, si inizia alle ore 11 con la messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate.
Alle 15,30 il profumo delle pizzette richiamerà i tiburtini a raccolta, mentre alle 17 le Tamburellare Tiburtine allieteranno i presenti con uno spettacolo folkloristico tradizionale.
Alle 18 nell’area parcheggio della palestra Maramotti ad allietare la tradizionale Sagra delle pizzette fritte sarà ancora una volta “L’allegra Compagnia per un sorriso in più” con uno spettacolo di ballo.