TIVOLI – Ottobre Rosa: la Asl illumina i presìdi sanitari per promuovere la cultura della prevenzione

La ASL Roma 5 aderisce anche quest’anno a Ottobre Rosa, la campagna promossa dalla Regione Lazio per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore della mammella.

In occasione della campagna, per tutto il mese di ottobre la ASL Roma 5 illuminerà di rosa alcuni dei propri presìdi sanitari: gli ospedali di Tivoli, Monterotondo, Colleferro e Palestrina e la Casa della Comunità di Subiaco. Un segno visibile per richiamare l’attenzione dei cittadini e invitarli a prendersi cura della propria salute nel corso di tutto l’arco della vita.

Il messaggio di Ottobre Rosa, infatti, va oltre la prevenzione del tumore della mammella e si inserisce in una più ampia cultura di adesione ai percorsi di diagnosi precoce, corretti stili di vita e attenzione al proprio benessere. Alimentazione equilibrata, attività fisica, contrasto al fumo e al consumo rischioso di alcol sono strumenti fondamentali per proteggere la salute, mentre la partecipazione ai programmi di screening resta il gold standard per individuare tempestivamente eventuali condizioni che necessitino di approfondimento.

Nell’ambito del programma regionale di screening mammografico, la ASL Roma 5 offre durante tutto l’anno un percorso gratuito dedicato alle donne tra i 50 e i 74 anni residenti nel territorio aziendale.

Per prenotare la propria mammografia è possibile contattare il Numero Verde 800 894 549, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In occasione di Ottobre Rosa 2026, inoltre, la ASL Roma 5 ha attivato un percorso dedicato alle donne tra i 45 e i 49 anni.

Fino a esaurimento delle disponibilità, è possibile prenotare gratuitamente la mammografia chiamando il numero 06 164 161 840, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. Per accedere al percorso dedicato alla fascia 45-49 anni è necessaria la richiesta medica con codice di esenzione “D01 – Campagna di Screening regionale”.

Per il dettaglio sugli appuntamenti a calendario, consultare la news dedicata a Ottobre Rosa su www.aslroma5.it