MONTECELIO – Costantino Giubilei compie 92 anni: festa nel Borgo

E’ stato il testimone oculare di centinaia di battesimi, comunioni, cresimi e matrimoni.

Con la sua macchina fotografica per almeno sette decenni ha immortalato i momenti più belli e importanti di tantissime famiglie di Guidonia Montecelio e dintorni.

Costantino Giubilei ha festeggiato il 92esimo compleanno

Oggi è in pensione, ma l’affetto e la stima per Costantino Giubilei è rimasta immutata negli abitanti di Montecelio.

Così oggi pomeriggio, domenica 13 settembre, ha festeggiato i suoi 92 anni compiuti il 14 agosto il fotografo più amato dell’hinterland tiburtino, personaggio con la battuta sempre pronta e il sorriso stampato, esperto di funghi e appassionato di astronomia e agricoltura che per anni ha tenuto lezioni nelle scuole del territorio.

Costantino Giubilei tra gli scout del Gruppo Agesci Montecelio 1

Costantino Giubilei tra i musicisti della Banda Cornicolana

In piazza San Giovanni Evangelista Costantino è stato sommerso dall’affetto degli scout del Gruppo Agesci Montecelio 1 e omaggiato dall’esibizione della Banda musicale Cornicolana di Montecelio diretta dal maestro Gianluca Ciccotti.

Gli scout giocano in piazza San Giovanni Evangelista

L’omaggio della Banda Cornicolana di Montecelio

Costantino Giubilei tra i medici Speranza Iossa e Maurizio Pirro

Presenti all’evento, tra gli altri, il medico di Medicina Generale in pensione Maurizio Pirro, la moglie oculista Speranza Iossa, l’ex Dirigente scolastica dell’Istituto Don Lorenzo Milani di Guidonia Giuseppina Guarnuto, l’ex funzionario della Soprintendenza Zaccaria Mari.

Rinfresco e brindisi.

Buon compleanno Costantino.