VALLE DEL GIOVENZANO – “Tpl, grazie a chi si è impegnato per risolvere le problematiche”

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Lettera aperta di Marco De Angelis di Ciciliano

In riferimento all’articolo VALLE DEL GIOVENZANO – Tpl, la corsa per Ponte Mammolo prolungata fino a Termini, da Marco De Angelis di Ciciliano riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei ringraziare in primis il sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore che si è impegnato tantissimo nella risoluzione delle problematiche Udr 5 Cotral e Astral.

E ovviamente vorrei ringraziare tutto lo staff della Regione Lazio dal Presidente Francesco Rocca a chiunque abbia fatto qualcosa per poter risolvere il problema ed estendere i ringraziamenti a tutti i responsabili Cotral”.

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