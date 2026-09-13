VALLE DEL GIOVENZANO – “Tpl, grazie a chi si è impegnato per risolvere le problematiche”

In riferimento all’articolo VALLE DEL GIOVENZANO – Tpl, la corsa per Ponte Mammolo prolungata fino a Termini, da Marco De Angelis di Ciciliano riceviamo e pubblichiamo:
“Vorrei ringraziare in primis il sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore che si è impegnato tantissimo nella risoluzione delle problematiche Udr 5 Cotral e Astral.
E ovviamente vorrei ringraziare tutto lo staff della Regione Lazio dal Presidente Francesco Rocca a chiunque abbia fatto qualcosa per poter risolvere il problema ed estendere i ringraziamenti a tutti i responsabili Cotral”.