TIVOLI – Via delle Cento Camerelle da Camel Trophy: sos dei residenti

E’ una strada non asfaltata e ad ogni pioggia si trasforma in un sentiero da Camel Trophy: è via delle Cento Camerelle, una traversa di via Maremmana inferiore che conduce nelle campagne di Villa Adriana.

Uno scorcio di via delle Cento Camerelle a Villa Adriana

I residenti hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per segnalare una situazione definita “abbastanza anomala”.

“Quando piove si allaga – spiegano gli abitanti – Le auto rischiano ammortizzatori e coppe dell’olio, ma i disagi maggiori li subiscono i pedoni, in particolare gli studenti, costretti a indossare le buste ai piedi per attraversare le enormi pozzanghere e raggiungere via Maremmana inferiore dove prendono il bus.

Ma ci sono giorni in cui l’acqua è talmente alta che i ragazzi sono costretti a tornare a casa e a portare la giustificazione con la motivazione ‘Assenza per pioggia’.

E’ possibile asfaltarla?”.