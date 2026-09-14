TIVOLI – Via delle Cento Camerelle da Camel Trophy: sos dei residenti

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

La segnalazione da Villa Adriana per asfaltare la strada

E’ una strada non asfaltata e ad ogni pioggia si trasforma in un sentiero da Camel Trophy: è via delle Cento Camerelle, una traversa di via Maremmana inferiore che conduce nelle campagne di Villa Adriana.

 

Uno scorcio di via delle Cento Camerelle a Villa Adriana

I residenti hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per segnalare una situazione definita “abbastanza anomala”. 

“Quando piove si allaga – spiegano gli abitanti – Le auto rischiano ammortizzatori e coppe dell’olio, ma i disagi maggiori li subiscono i pedoni, in particolare gli studenti, costretti a indossare le buste ai piedi per attraversare le enormi pozzanghere e raggiungere via Maremmana inferiore dove prendono il bus.

Ma ci sono giorni in cui l’acqua è talmente alta che i ragazzi sono costretti a tornare a casa e a portare la giustificazione con la motivazione ‘Assenza per pioggia’.

E’ possibile asfaltarla?”.

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