MENTANA – “Degustaborgo”, caccia al tesoro tra storia e sapori della città garibaldina

Sabato 19 settembre 2026 dalle ore 15 alle ore 19 a Mentana torna l’appuntamento con Degustaborgo, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale dedicata alla scoperta del patrimonio storico, culturale e gastronomico della città garibaldina.

Un pomeriggio e una serata per vivere Mentana attraverso i suoi luoghi, le sue storie e i suoi sapori, con attività pensate per grandi e piccoli.

L’inizio è previsto alle ore 16,30 con la Caccia al tesoro urbana.

L’appuntamento è ai Giardini dell’Ara-Ossario Garibaldino di Via della Rocca 2.

Alla scoperta dei luoghi e dei sapori di Mentana! Un percorso nel centro storico diffuso della città, tra patrimonio artistico-culturale e degustazioni di prodotti tipici locali.

Alle ore 19 ai Giardini Martiri delle Foibe c’è “Libri golosi”, letture ad alta voce per bambini dai 2 ai 6 anni, a cura delle volontarie del progetto Nati per leggere di Mentana.

Alle ore 19,30 sempre al Giardino Martiri delle Foibe la Cena tipica per i partecipanti, una cena dedicata ai sapori della tradizione, a cura della Trattoria di Garibaldi.

La partecipazione alla caccia al tesoro è gratuita e su prenotazione obbligatoria.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a cultura@comune.mentana.rm.it entro e non oltre oggi, giovedì 17 settembre 2026.