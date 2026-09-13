VALLE DEL GIOVENZANO – Tpl, la corsa per Ponte Mammolo prolungata fino a Termini

Nuova modifica al servizio di Trasporto pubblico extraurbano in vigore dal primo luglio, finora contestato dai residenti nel territorio compreso tra la Valle dell’Aniene e la Valle del Giovenzano.

Il Comune di Ciciliano informa che da giovedì 10 settembre la corsa Gerano-Ponte Mammolo delle 5,50 viene anticipata alle 5,30 e prolungata fino a Roma Termini senza passare per Ponte Mammolo.

Il bus partito farà 6 fermate a Gerano, 13 fermate a Cerreto Laziale, 12 a Ciciliano e 7 Castel Madama prima di raggiungere la Capitale, fermare a Tiburtina Castro Laurenziano, via De Lollis e il capolinea di Roma Termini in via Giolitti.