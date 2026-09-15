TIVOLI – Piromane incendia le auto, il sindaco: “Con me la città è più sicura”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Auto in fiamme in via Empolitana: preso il piromane, dal Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Da quando i tiburtini mi hanno scelto per fare il Sindaco, senza alcun dubbio Tivoli è diventata una città più sicura rispetto a prima.

Certo, c’è ancora molto da fare e noi stiamo continuando a lavorare per questo.

Abbiamo installato delle telecamere di sicurezza in centro e abbiamo in programma di installarne altre in tutti i nuclei abitati del territorio comunale, compreso evidentemente il quartiere Empolitano.

Abbiamo inoltre intensificato i controlli serali, mirati a prevenire soprattutto i furti e i reati contro il patrimonio.

Comprendo la preoccupazione dei cittadini, invito però tutti a non agire d’istinto, nell’immediato, senza concordare le iniziative con le forze dell’ordine e con l’amministrazione comunale.

Per quello che mi riguarda, sono pronto come sempre ad ascoltare tutte le proposte e tutte le richieste dei cittadini.

Teniamo anche presente che si tratta di un fatto completamente isolato, unico, compiuto da una persona che a quanto pare ha gravi problemi di salute.

Non dobbiamo farci trascinare dalle reazioni della prima ora.

Tivoli non è una città insicura.

Ne è la prova il fatto che, con una immediata operazione congiunta, polizia e carabinieri hanno individuato e arrestato, nel giro di poche ore, il responsabile.

Tutto possiamo dire tranne che le forze dell’ordine non abbiano il pieno controllo del nostro territorio”.