SAN GREGORIO DA SASSOLA – Il Borgo in vetrina alla Mostra del Cinema di Venezia

Da San Gregorio da Sassola a Venezia.
Il borgo della Valle dell’Aniene si mette in vetrina alla Mostra del Cinema: castello, vicoli medievali e scorci barocchi si candidano a diventare il set di nuove produzioni cinematografiche.
Domani, mercoledì 2 settembre, all’apertura della 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dal 1932 evento di grande prestigio mondiale per il settore, il Comune di San Gregorio da Sassola sarà presente nello stand della Regione Lazio per essere proposto come location alle imprese cinematografiche di tutto il mondo.
La “Fondazione Roma Lazio Commission”, che vede come soci la Regione Lazio e il Comune di Roma, ha recentemente selezionato il Borgo per essere promosso nelle sedi istituzionali opportune come possibile set per produzioni cinematografiche.
“Accogliamo questa notizia con grande soddisfazione – commenta il sindaco di San Gregorio da Sassola, Giovanni Loreto Colagrossi – consapevoli che aver tutelato negli anni il nostro territorio ha dato i suoi frutti.
Ringraziamo la Fondazione Roma Lazio Commission e la Regione Lazio per aver creduto alle nostre potenzialità del nostro territorio. Questo ci spinge a fare sempre meglio per valorizzare le nostre risorse storiche, culturali ed ambientali unite al nostro prodotto tipico di qualità”.