Sabato 5 e domenica 6 settembre presso il Centro Federale F.I.B. di Roma si terranno i Campionati italiani di bocce specialità Raffa nelle categorie A- B-C maschile e femminile.

Il Circolo bocciofilo Villanova sarà rappresentato dalla terna Pisano, Ferrante e Bazza nella categoria B e con l’atleta Daniela Longo nella categoria C individuale femminile.

La terna composta da Pisano, Ferrante e Bazza inizierà a giocare le qualificazioni alla fase finale sabato 5 settembre alle ore 15.00 presso il circolo bocciofilo Santissima Assunta di Roma.

Invece Daniela Longo inizierà le qualificazioni alla fase finale sabato 5 settembre alle ore 9.00 presso il circolo Bocciofilo Santa Rita di Roma.

Inoltre il nostro circolo è stato individuato dalla F.I.B. per un girone di qualificazione alla fase finale dei campionati italiani della categoria B individuale e si giocherà sabato 5 settembre alle ore 9.00.

“Abbiamo accettato con orgoglio il girone nel nostro circolo nella speranza di far vivere sempre di più il nostro bocciodromo, trasformandolo in un luogo aperto, capace di coinvolgere non soltanto chi pratica già lo sport delle bocce ma anche i nuovi appassionati, giovani, famiglie e persone che non conoscono ancora questo bellissimo sport, divenendo punto di riferimento sportivo per la nostra Comunità – dichiara il presidente del Circolo Giancarlo Valentini – Infine mi corre l’obbligo di inviare, ai nostri magnifici atleti impegnati in questi campionati italiani un grande in bocca al lupo e un augurio a tutti i partecipanti affinché lo sport prevalga su tutto”.