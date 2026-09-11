Avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della raccolta differenziata dei rifiuti, ma è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Si presenta così la prima isola informatizzata per la raccolta differenziata della città, inaugurata il 18 ottobre 2023 in via XXV Aprile, a Montecelio.

La foto postata stamane, venerdì 11 settembre, sul Gruppo Facebook “si de Monticelli se…” è emblematica di una situazione che si ripete da anni davanti ai 5 cosiddetti cassonetti “intelligenti” installati a servizio delle attività commercianti del Borgo medievale di piazza San Giovanni, piazzale Bruno Buozzi, via del Borgo, via del Passeggio, via del Sole, via Monte Albano, via Santa Maria e via Servio Tullio, ovvero due bar, altrettante pizzerie e alimentari, un ristorante, una pescheria, un casalinghi e una merceria.

Vale la pena ricordare che il problema era stato segnalato alla redazione di Tiburno.Tv il 17 luglio 2025 da Mara C., una residente di Montecelio che per mesi scrisse al Comune nella speranza di risolvere una criticità definita insostenibile (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A distanza di oltre un anno, la situazione appare la stessa.