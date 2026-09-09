Nel fine settimana Setteville di Guidonia celebra la Patrona Santa Maria, con una tre giorni organizzata dal Comitato Festeggiamenti presieduto dal parroco don Leonel Torres.
Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il quartiere al confine con Roma è pronto ad accogliere migliaia di visitatori che, come ogni anno, partecipano all’evento clou, la oramai famigerata Sagra della Cucina Regionale.
L’inizio dei festeggiamenti è previsto per le ore 16 di venerdì coi tornei di bocce, briscola, tresette e burraco presso il Centro Anziani.
Dalle 17:00 in Piazza Trilussa giochi per bambini.
L’associazione “Le cento parti del cuore” organizza una dimostrazione di primo soccorso “Impariamo il massaggio cardiaco a ritmo di musica”.
Ore 19:30 grande spettacolo del Mangiafuoco!
Alle 21 balli di gruppo con l’orchestra “I Melody” con la partecipazione del Centro anziani.
Sabato 12 settembre una giornata speciale nel segno dello sport e del ricordo.
Alle ore 15 il terzo torneo di Scacchi Senior Under 14 “Memorial Federico Bernardini” organizzato dall’associazione “Il Picchio Laborioso”.
Alle 16,30 bambini in festa con giochi, attività e applicazione di tecniche scout organizzati dal Gruppo Scout della parrocchia.
Alle 17 la banda musicale dell’associazione bandistica di Colleverde di Guidonia sfila per le strade di Setteville.
Allo stesso orario sono in programma il tour di Fiat 500, Bianchine e di Ferrari.
Alle 18:30, presso l’impianto Rino Pacca, torna il Memorial dedicato a Luigi Borsa, primo presidente del Fulgor Setteville.
Una serata per ritrovarci, condividere e ricordare insieme attraverso una delle sue grandi passioni: il calcio.
Alle 20,30 l’attesa processione in onore di Santa Maria a Setteville.
A seguire, si balla sulle note degli anni 80 e 90.
Dalle 21:30 arriva “Matteo Tortora balla con me Tour 2026”: musica, energia e tanto divertimento.
Domenica 13 settembre alle ore 8,30 presso i locali della Parrocchia Santa Maria a Setteville inizia la Giornata di Informazione e Prevenzione organizzata dall’associazione “Le cento parti del cuore”: rilevazione gratuita dei parametri di altezza, peso, pressione e glicemia con valutazione medica.
Si consiglia di presentarsi entro le ore 9:00 per la prenotazione, fino ad esaurimento delle disponibilità.
Alle 17 l’evento clou.
Lungo via Giacomo Leopardi si svolgerà la Sagra della Cucina Regionale, inventata 29 anni fa al suo arrivo a Setteville da Don Gino Tedoldi, compianto parroco del quartiere scomparso il 5 giugno 2024 all’età di 78 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Decine di stand gastronomici accoglieranno i piatti tipici di ogni angolo dello Stivale e quest’anno ci sarà anche uno stand di piatti senza glutine per gli intolleranti.
Alle 20 la Sagra sarà animata dallo spettacolo musicale e di ballo per tutti accompagnato dalla grande orchestra “Gianfranco Foscoli”.
Alle 23 il grande spettacolo di fuochi pirotecnici e l’estrazione della sottoscrizione a premi.