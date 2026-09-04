CIVITELLA SAN PAOLO – Chi ha visto Valentin?

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi: il 21enne ha bisogno di aiuto

Si chiama Valentin C., è un ragazzo di 21 anni che vive a Civitella San Paolo, piccolo centro al confine con Fiano Romano e Capena.

 Di lui non si hanno notizie da ieri pomeriggio, giovedì 3 settembre, alle ore 16,30, per questo i familiari preoccupati hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Oltre ad aggirarsi nella sua zona, Valentin potrebbe prendere mezzi di trasporto in direzione Roma.

Alto un metro e 75 per 70 chilogrammi, il ragazzo ha capelli corti neri e occhi marroni.

Al momento della scomparsa indossava maglietta nera con scritta scura, bermuda neri e scarpe da ginnastica bianche Adidas.

Secondo l’appello, Valentin ha bisogno di aiuto, assume terapia farmacologica.

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Chiunque abbia informazioni utili può contattare il 112 oppure il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.

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