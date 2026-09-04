CIVITELLA SAN PAOLO – Chi ha visto Valentin?

Si chiama Valentin C., è un ragazzo di 21 anni che vive a Civitella San Paolo, piccolo centro al confine con Fiano Romano e Capena.

Di lui non si hanno notizie da ieri pomeriggio, giovedì 3 settembre, alle ore 16,30, per questo i familiari preoccupati hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Oltre ad aggirarsi nella sua zona, Valentin potrebbe prendere mezzi di trasporto in direzione Roma.

Alto un metro e 75 per 70 chilogrammi, il ragazzo ha capelli corti neri e occhi marroni.

Al momento della scomparsa indossava maglietta nera con scritta scura, bermuda neri e scarpe da ginnastica bianche Adidas.

Secondo l’appello, Valentin ha bisogno di aiuto, assume terapia farmacologica.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il 112 oppure il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.