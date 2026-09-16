FONTE NUOVA – “Il cane abbaia, notti insonni in via Verga”

Da Ferruccio Parrinello, residente in via Verga a Fonte Nuova, riceviamo e pubblichiamo:

“Anche oggi alle 4:40, il nostro sacro riposo notturno è stato, come di consueto, interrotto dai latrati continui del cane del nostro dirimpettaio.

La cosa è nota in tutta la via perché siamo in tanti a lamentare questo problema; un disagio che va avanti da che io abito qui – ben otto anni!

I cani sono lo specchio di chi li gestisce: quando un animale viene lasciato costantemente in condizioni inadeguate, il disagio si trasforma inevitabilmente in un’agitazione continua che si scarica sulla quiete dell’intero vicinato e, come dicono gli animalisti: A cane male-educato, corrisponde un padrone maleducato!

Qualsiasi esperto sa che un cane segregato in giardino e senza adeguate cure o stimoli vive una condizione di sofferenza che si traduce in questo tipo di comportamenti. Ma il punto vero è la tutela della vivibilità.

Sulla vicenda sono stati fatti esposti formali, a firma di ben quattro residenti della stessa via, indirizzati alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e alla Polizia Veterinaria, ma ad oggi, pur a fronte delle segnalazioni presentate, il disturbo notturno continua a ripetersi esattamente come prima, lasciando le famiglie nell’esasperazione.

È lo stile del “Marchese del Grillo”: “Io so’ io e voi non siete un…!” e il resto lo sapete.

Ma noi non siamo disposti ad accettarlo.

Andremo fino in fondo alla questione per il rispetto del nostro riposo notturno e per amore di giustizia, confidando nell’intervento risolutivo delle autorità competenti e con la speranza che anche il Sindaco, quale massima autorità sanitaria e tutore della quiete pubblica, legga queste righe e faccia finalmente la sua parte.

La situazione deve essere riportata nei limiti della convivenza civile e del rispetto delle regole”.