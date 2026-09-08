Oreste Bertucci, a Portoferraio una via per lo storico Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Era stato il Sindaco, Tiziano Nocentini, ad annunciarlo nell’ultimo Festival del Lavoro che si è svolto a Roma: Portoferraio intitolerà una via a Oreste Bertucci, storico Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e figlio della città elbana.

Il Sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini e Adalberto Bertucci, figlio di Oreste

“Ringrazio l’amministrazione comunale ed in particolare il primo cittadino per questo riconoscimento dal profondo valore umano, professionale e simbolico nei confronti di mio padre”, dichiara Adalberto Bertucci, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e figlio di Oreste.

Nell’atto dell’amministrazione comunale elbana la volontà di rendere permanente il ricordo di un suo illustre concittadino attraverso l’intitolazione di uno spazio pubblico: l’annuncio di Nocentini è stato accolto con grande emozione dalla comunità dei Consulenti del Lavoro.

“La cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà domenica 13 settembre alle 10 e 30 a Portoferraio: parteciperanno il primo cittadino, rappresentanti dell’amministrazione comunale, autorità, la mia famiglia e tanti colleghi in rappresentanza della nostra professione”, prosegue Adalberto Bertucci.

Oreste Bertucci nacque a Portoferraio nel 1920, mantenendo per tutta la vita un legame fortissimo con la propria terra d’origine.

Un rapporto che andava ben oltre l’affetto personale: fu infatti anche Consigliere comunale di Portoferraio e protagonista di numerose iniziative sociali e culturali a favore della comunità elbana.

Da ricordare anche quando, giovanissimo, durante i drammatici giorni successivi all’8 settembre 1943, partecipò alla difesa di Portoferraio, prestando servizio presso la batteria antiaerea delle Grotte e rimanendo ferito durante il bombardamento del 16 settembre.

Un episodio che testimonia un legame con la sua città fatto non soltanto di appartenenza, ma anche di coraggio e servizio.

Il suo trasferimento a Roma diede il via alla sua straordinaria storia professionale: è stato infatti uno dei protagonisti della crescita e dell’affermazione della figura del Consulente del Lavoro, andando a guidare per 38 anni l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e contribuendo con passione, autorevolezza e lungimiranza allo sviluppo della professione, accompagnando generazioni di colleghi nel loro percorso.

“Tuttavia Portoferraio e l’Isola d’Elba rimasero sempre nel suo cuore.

Negli anni volle più volte portare proprio all’Elba importanti appuntamenti e convegni dei Consulenti del Lavoro di Roma, facendo della sua terra natale un luogo d’incontro per la categoria e contribuendo così anche alla sua conoscenza e valorizzazione.

A 20 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2006, il nome di Oreste Bertucci, mio padre, entra così nella toponomastica della città che gli diede i natali. Un riconoscimento che unisce idealmente Portoferraio e Roma, la sua terra e la sua professione, e che rende permanente il ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita alla famiglia, alla comunità e alla categoria dei Consulenti del Lavoro”, chiude Adalberto Bertucci.