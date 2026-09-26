PALOMBARA SABINA – Week end a ingresso gratuito al Castello Savelli

Il Comune di Palombara Sabina aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2026.

Lo stabilisce la delibera numero 111 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 24 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Con l’atto l’amministrazione condividendone le finalità di promozione, conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, in programma oggi, sabato 26, e domani, domenica 27 settembre 2026.

Il tema di quest’anno è “Proteggere il patrimonio”: un invito a riflettere sulle responsabilità condivise, necessarie per garantirne la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale alle generazioni future.

In occasione dell’iniziativa, è prevista l’apertura al pubblico del Castello Savelli nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 con ingresso gratuito.

Oggi, sabato 26, dalle ore 16 alle 20 e dalle ore 21 alle 23, con apertura serale e visita in notturna.

Domani, domenica 27, il Castello è aperto dalle 10 alle 18.

Non è necessaria la prenotazione.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Palombara Sabina, Guido Trugli

Secondo gli indirizzi dell’Assessore alla Cultura, Guido Trugli, nelle giornate del 26 e 27 settembre 2026 presso il Castello Savelli saranno realizzati percorsi tematici e rievocazioni storiche, finalizzati alla conoscenza e all’approfondimento di specifici aspetti storici, artistici, architettonici, culturali e delle tradizioni locali, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della tutela del bene.

Per la realizzazione dell’iniziativa, saranno favoriti il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni operanti sul territorio, con particolare riguardo alle realtà impegnate in ambito storico, culturale e nella valorizzazione delle tradizioni locali, valorizzandone esperienze e competenze coerenti con le finalità della manifestazione.