GUIDONIA – Città più bella: nuova stazione al buio da settimane

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Prima soltanto il parcheggio, ora anche i binari: un incubo per i pendolari

Le immagini parlano da sole e ritraggono la situazione della nuova stazione di Guidonia alle ore 6:20 di stamattina, mercoledì 30 settembre.

A renderle pubbliche è la pagina Facebook Pendolari FR2 (Tivoli – Roma).

 

 

“L’area interna è quasi totalmente buia – è la testimonianza del pendolare che ha scattato le fotografie – questo per testimoniare della pericolosità che viviamo tutti i giorni. I gestori della struttura per risparmiare non accendono neanche le luci. Speriamo non accada qualcosa di spiacevole”.

Vale la pena ricordare che la prima segnalazione del black out risale a venerdì 11 settembre.

 

 

In quel caso la signora Sara, una pendolare, ha inviato alla redazione di Tiburno.Tv un video ritraente la situazione della nuova stazione di Guidonia alle ore 6:10 di mattina (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

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“Bisogna camminare al buio con evidenti problemi di incolumità personale”, aveva denunciato la signora Sara.

Rfi tace.

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